Променят движението по пътя София-Бургас край Айтос

На 30 септември от 10 ч. временно ще се промени организацията на движение при 473-ти км на първокласния път I-6 София – Бургас, в района на град Айтос, за ремонт на тол рамка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от „Пътна полиция“ и служители на Областното пътно управление – Бургас.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.