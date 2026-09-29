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Ремонтът на Паметника на свободата на Шипка започна, музеят уверява: Автентичният му вид ще бъде запазен

Ремонтът на Паметника на свободата на Шипка започна, музеят уверява: Автентичният му вид ще бъде запазен
Снимка: БТА

Демонтираните стълби ще бъдат възстановени с оригиналната каменна облицовка, а вътрешната експозиция ще бъде обновена

Ремонтът на Паметника на свободата на връх Свети Никола вече е започнал, като разрушаването на площадката пред монумента и демонтирането на част от стълбите предизвикаха реакции и притеснения в социалните мрежи за евентуална промяна на автентичния му вид.

От Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа" уверяват, че няма основания за тревога, тъй като всички извършвани дейности са предвидени в проекта за реставрация и консервация и са съгласувани с Министерството на културата.

Стълбището към северния вход на паметника е предвидено да бъде демонтирано. Облицовъчните плочи и стъпалата обаче са номерирани, отделени и сортирани, за да могат след изграждането на новата конструкция да бъдат върнати на първоначалните си места.

Причината за демонтажа е свързана с основата на стълбите. Под тях има земно-каменен насип, който през годините се е свличал, което е довело до разместване и пропадане на стъпалата.

По проекта насипът ще бъде заменен със стоманобетонен фундамент, върху който ще бъде възстановена оригиналната каменна облицовка на стълбището.

Демонтирането на стълбите ще позволи и пълното откриване на северната фасада на паметника, за да започне обработката на каменната зидария. Изграденото скеле ще осигури на реставраторите достъп до първите четири метра от четирите страни на монумента.

Ремонтът трябва да бъде извършен в рамките на три строителни сезона. Изпълнителят е избран след обществена поръчка, като сред изискванията към кандидатите е било наличието на опит с обект от национално значение и първа категория строеж.

От музея посочват, че избраната фирма е представила като референтен обект реставрацията на синагога, както и екип от специалисти, които ще участват в консервационно-реставрационните дейности.

Заради предстоящите ремонтни дейности във вътрешността на паметника експозицията вече е свалена. Всички експонати са преместени във фондохранилищата на музея в Казанлък.

Междувременно е разработена нова концепция за постоянната експозиция. Тя ще носи името "Шипченска епопея" и ще бъде посветена на военните операции в района на Шипченския проход по време на Руско-турската война, както и на историята на изграждането на Паметника на свободата.

След приключването на ремонта експозицията ще бъде върната в монумента. Според директора на музея значителна част от експонатите, познати на посетителите, ще бъдат представени отново.

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