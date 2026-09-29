Световният ден на сърцето: Безплатни изследвания и инициативи в цялата страна

С различни инициативи в страната днес ще бъде отбелязан Световният ден на сърцето. Кампанията се организира от Дружеството на кардиолозите в България и тази година преминава под мотото „В ритъма на сърцето“.

Кардиолози ще се срещнат с ученици и ще разговарят с тях за превенцията на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Инициативата се провежда съвместно с Министерството на образованието и науката и цели изграждането на здравословни навици още в детска и тийнейджърска възраст.

За поредна година ще се проведе и кампанията „Изкачи се с кардиолога си“. Хора от всички възрасти ще могат заедно с лекари да изкачат стълби към знакови места в различни градове, като целта е да се насърчи физическата активност като достъпен начин за намаляване на сърдечно-съдовия риск.

В София инициативата започва от стълбите на Националния стадион „Васил Левски“, а участниците ще бъдат поведени от председателя на Дружеството на кардиолозите в България проф. Кирил Карамфилов. Подобни прояви са организирани в Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Тази вечер редица емблематични сгради и паметници ще бъдат осветени в червено. Сред тях са НДК в София, часовниковата кула на Сахат тепе в Пловдив, кеят в Морската градина в Бургас, Драматичният театър „Стоян Бъчваров“ във Варна, Пантеонът на възрожденците в Русе, крепостта „Царевец“ във Велико Търново и други.

В рамките на Европейската седмица за скрининг в София са организирани и безплатни кардиометаболитни изследвания. От тях могат да се възползват хора на възраст между 35 и 65 години, като ще се извършва комплексна оценка на основни показатели за сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.

От Дружеството на кардиолозите посочват, че сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за преждевременна смърт. По предоставените от организацията данни те са причина за 65% от общата смъртност в България, а в световен мащаб над 6,5 млн. души годишно умират преждевременно вследствие на сърдечни заболявания.