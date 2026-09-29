Новини
Търси
Подкаст
Общество

Българският патриарх Даниил посети град Мадаба в Йордания

Българският патриарх Даниил посети град Мадаба в Йордания
БТА

Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия ще продължи до 30 септември

С особена тържественост, музика и песнопения бе посрещнат българският патриарх Даниил в град Мадаба, известен от Стария завет като „Медева“. Църковната ни делегация бе придружена от Йерусалимския патриарх Теофил Трети и от Кириакополския архиепископ Христофор, съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил и водената от него църковна делегация пристигнаха вчера в Йордания, където посетиха извора на свети Йоан Кръстител и река Йордан.

В храма е запазена мозаечна карта на Мадаба, създадена през втората половина на VI в., около 565 г., като част от подовата украса на византийски храм в древна Медева (Мадаба). Мозайката представлява най-старата запазена географска карта на Светите земи, като в нейния център е поставен Йерусалим.

Върху нея са представени десетки градове, селища, реки и свети места от Палестина, земите отвъд Йордания, Египет и Южна Сирия, означени с гръцки надписи. Особено ценен е подробният план на Йерусалим от византийската епоха, където се различават градските стени, улиците и важни християнски храмове.

След като е била затрупана, мозайката е открита отново през 1884 г., когато православната общност подготвяла изграждането на днешния храм „Св. Георги“, издигнат върху останките на древната църква. Значителна част от картата е загубена, но запазеният фрагмент остава един от най-важните извори за библейската география и топографията на Светите земи през VI век.

Патриарх Даниил посети и православното училище към манастира и храма „Св. Георги“, в което се обучават православните деца в града. Българският патриарх поздрави игумена на манастира, като пожела Бог да помага за развитието на образованието и възпитанието на децата в града и църковната общност.

Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия ще продължи до 30 септември. Според официалната му програма той ще посети и други светини, свързани с християнската вяра. 

Посещението е по покана на Йерусалимския патриарх Теофил Трети и по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) и ще продължи до 30 септември. В състава на делегацията са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим – главен секретар на Светия синод, протодякон д-р Деян Коруноски, д-р Александър Смочевски – патриаршески съветник и преводач, и други лица. 

Още по темата

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил бе посрещнат във Витлеем в рамките на първото си посещение в Светите земи

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Патриарх Даниил ще посети Йерусалимската патриаршия и Кралство Йордания

Патриарх Даниил: Нашите предци са отстоявали вярата си в град София

Патриарх Даниил: Нашите предци са отстоявали вярата си в град София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

Водещи

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 5 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 8 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 13 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 18 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 21 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 27 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 28 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 33 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 38 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Експерти: Данъчните промени могат да повишат лихвите и да натоварят бизнеса

Експерти: Данъчните промени могат да повишат лихвите и да натоварят бизнеса