Ефремова: Уязвими групи ще получат по 50 евро коледна помощ

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че по Коледа социално уязвими групи ще получат еднократна помощ от 50 евро.

По думите ѝ мярката е част от законодателство, прието в края на управлението на кабинета на Росен Желязков, като за нея са предвидени необходимите средства.

Ефремова обясни, че подкрепата вече се предоставя както по Коледа, така и по Великден, като обхваща по-широк кръг уязвими хора. Правоимащите се определят след проверка на доходите им. Министърът посочи, че тези хора вече са познати на социалната система и получават различни форми на подкрепа, включително помощи за отопление.

Пред БНТ Ефремова съобщи, че предстоят консултации с експерти и представители на обществото относно възможността за създаване на Кодекс за социална закрила. Идеята е нормативната уредба, свързана със социалната помощ, да бъде обединена на едно място.

Министърът коментира и мярката „Избирам България“, по която около 2000 души са се върнали в страната. По думите ѝ предстои оценка на финансовите стимули по програмата.

Ефремова говори и за възможностите за по-гъвкава заетост. Сред обсъжданите промени е регламентирането на споделените работни места, включително варианти, при които един човек работи за двама работодатели, както и почасовата заетост. В тази връзка тя посочи и навлизането на изкуствения интелект на пазара на труда.

По отношение на минималната работна заплата социалният министър определи договорената нова формула като резултат от преговори със синдикатите и работодателите. Тя посочи, че сред критериите са покупателната способност, общото равнище на заплатите в страната, темпът на увеличение на възнагражденията и производителността на труда. Според Ефремова тези показатели имат еднаква тежест и не си противоречат.

Министърът уточни, че както досега, така и при новия подход конкретният размер на минималната работна заплата се определя с решение на правителството.

По темата за демографската политика Ефремова заяви, че не смята, че България няма такава политика. Тя съобщи, че на 28 септември е приключил прегледът на демографската стратегия на страната със Световната банка. Сред положителните аспекти, посочени при оценката, е подкрепата за семействата с деца, докато предизвикателства остават свързани с пазара на труда.

По думите на министъра семействата с две деца са най-многобройната група и получават най-голяма подкрепа. Ефремова посочи още, че през следващата година са предвидени 200 млн. евро под формата на данъчни облекчения, свързани с авансовото плащане на данъци и намаляването им.

„Смятам, че показваме зрялост и успокояваме“, заяви социалният министър. Тя добави, че в някои случаи спешни мерки се налага да бъдат въвеждани чрез преходни и заключителни разпоредби към други закони.