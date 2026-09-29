Петролът пак поскъпна: Брент достигна 106,56 долара за барел

Петролът поскъпна за втори пореден ден, като цената на сорта Брент достигна 106,56 долара за барел. Напрежението в Близкия изток и несигурността около доставките от региона продължават да оказват натиск върху пазара.

В азиатската търговия фючърсите на Брент с доставка през ноември се повишиха с 1,22% до 106,56 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете ръст от над 1% и достигна 93,57 долара за барел.

Ден по-рано цените и на двата основни сорта се увеличиха с повече от един долар.

Вниманието на инвеститорите остава насочено към опитите за дипломатическо решение на конфликта. САЩ и Иран водят отделни разговори с посредници, а иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че с представители на Катар са обсъдени предложения за прекратяване на войната със САЩ.

По думите му идеите трябва да бъдат представени на Вашингтон, а Техеран очаква окончателния американски отговор чрез Доха.

Евентуален напредък в преговорите може да доведе до понижение на цените на петрола, коментира Махмуд Машал, старши пазарен анализатор във VT Markets Dubai.

В същото време напрежението между Саудитска Арабия и йеменските хуси поддържа опасенията за енергийната инфраструктура и доставките. Под наблюдение остава и Ормузкият проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с енергийни суровини.

Междувременно износът на суров петрол от големите производители в Близкия изток е достигнал 12,8 млн. барела дневно през септември - най-високото ниво от февруари насам, показват предварителни данни на Kpler.

Увеличението идва основно от по-големите доставки от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

По-високият износ обаче продължава да разчита и на по-скъпи и по-малко ефективни алтернативни начини за транспортиране, което според анализатори е сред факторите, задържащи цените на суровината на високи нива.