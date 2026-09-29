Петролът пак поскъпна: Брент достигна 106,56 долара за барел
Опасенията за доставките от Близкия изток продължават да държат цените високи
Петролът поскъпна за втори пореден ден, като цената на сорта Брент достигна 106,56 долара за барел. Напрежението в Близкия изток и несигурността около доставките от региона продължават да оказват натиск върху пазара.
В азиатската търговия фючърсите на Брент с доставка през ноември се повишиха с 1,22% до 106,56 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете ръст от над 1% и достигна 93,57 долара за барел.
Ден по-рано цените и на двата основни сорта се увеличиха с повече от един долар.
Вниманието на инвеститорите остава насочено към опитите за дипломатическо решение на конфликта. САЩ и Иран водят отделни разговори с посредници, а иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че с представители на Катар са обсъдени предложения за прекратяване на войната със САЩ.
По думите му идеите трябва да бъдат представени на Вашингтон, а Техеран очаква окончателния американски отговор чрез Доха.
Евентуален напредък в преговорите може да доведе до понижение на цените на петрола, коментира Махмуд Машал, старши пазарен анализатор във VT Markets Dubai.
В същото време напрежението между Саудитска Арабия и йеменските хуси поддържа опасенията за енергийната инфраструктура и доставките. Под наблюдение остава и Ормузкият проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с енергийни суровини.
Междувременно износът на суров петрол от големите производители в Близкия изток е достигнал 12,8 млн. барела дневно през септември - най-високото ниво от февруари насам, показват предварителни данни на Kpler.
Увеличението идва основно от по-големите доставки от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.
По-високият износ обаче продължава да разчита и на по-скъпи и по-малко ефективни алтернативни начини за транспортиране, което според анализатори е сред факторите, задържащи цените на суровината на високи нива.