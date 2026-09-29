Новини
Търси
Подкаст
Общество

Петролът пак поскъпна: Брент достигна 106,56 долара за барел

Петролът пак поскъпна: Брент достигна 106,56 долара за барел
pixabay

Опасенията за доставките от Близкия изток продължават да държат цените високи

Петролът поскъпна за втори пореден ден, като цената на сорта Брент достигна 106,56 долара за барел. Напрежението в Близкия изток и несигурността около доставките от региона продължават да оказват натиск върху пазара.

В азиатската търговия фючърсите на Брент с доставка през ноември се повишиха с 1,22% до 106,56 долара за барел. Американският лек суров петрол също отчете ръст от над 1% и достигна 93,57 долара за барел.

Ден по-рано цените и на двата основни сорта се увеличиха с повече от един долар.

Вниманието на инвеститорите остава насочено към опитите за дипломатическо решение на конфликта. САЩ и Иран водят отделни разговори с посредници, а иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че с представители на Катар са обсъдени предложения за прекратяване на войната със САЩ.

По думите му идеите трябва да бъдат представени на Вашингтон, а Техеран очаква окончателния американски отговор чрез Доха.

Евентуален напредък в преговорите може да доведе до понижение на цените на петрола, коментира Махмуд Машал, старши пазарен анализатор във VT Markets Dubai.

В същото време напрежението между Саудитска Арабия и йеменските хуси поддържа опасенията за енергийната инфраструктура и доставките. Под наблюдение остава и Ормузкият проток - един от ключовите маршрути за световната търговия с енергийни суровини.

Междувременно износът на суров петрол от големите производители в Близкия изток е достигнал 12,8 млн. барела дневно през септември - най-високото ниво от февруари насам, показват предварителни данни на Kpler.

Увеличението идва основно от по-големите доставки от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.

По-високият износ обаче продължава да разчита и на по-скъпи и по-малко ефективни алтернативни начини за транспортиране, което според анализатори е сред факторите, задържащи цените на суровината на високи нива.

Още по темата

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Петролът отново над 106 долара след отказа на Тръмп от иранското примирие

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Украйна заяви, че е поразила тази нощ Илската петролната рафинерия в Русия

Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Вносът на петрол в ЕС поскъпна с близо 56%, САЩ остават най-големият доставчик

Вносът на петрол в ЕС поскъпна с близо 56%, САЩ остават най-големият доставчик

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Водещи

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

22-годишен моторист е в интензивното след тежка катастрофа в Русе

  • Току-що
Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

  • Преди 7 минути
Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес трябва да решава деликатен казус с Мустафа Сангаре

  • Преди 10 минути
Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

Запалил огън, за да се стопли: 27-годишен предизвикал пожар, изпепелил 60 декара борова гора

  • Преди 15 минути
Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

  • Преди 20 минути
„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

  • Преди 23 минути
Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

БАБХ установи нарушения при проверки на турски хранителни продукти в София

  • Преди 29 минути
Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

Лошо време в планините: Над 2000 метра се очаква сняг

  • Преди 30 минути
НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

НОИ обяви кога изплащат пенсиите за месец октомври

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

Маркус Гиздол идва в ЦСКА с двама доверени помощници

  • Преди 35 минути
Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

Радев: Постигнахме историческо споразумение с Гърция за връщането на тленните останки на цар Самуил

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

2 милиона хоспитализации в България от началото на годината

  • Преди 40 минути
Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Още 15 места за млади медици в дефицитни специалности

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове

Вандализъм посред нощ в Ямбол: Младежи драскаха спирки, огради и домове