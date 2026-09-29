Иран очаква днес отговор от САЩ за отварянето на Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че очаква още днес Техеран да получи официален отговор от САЩ на предложението си за повторно отваряне на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

По думите му катарски посредници вече са представили идеи, които иранската страна е обсъдила. След като ги представят отново пред Вашингтон, окончателната позиция на САЩ трябва да бъде предадена на Иран чрез катарския посредник. Арагчи добави, че Катар очаква това да се случи до вторник местно време.

Междувременно източник, близък до иранския преговорен екип в Ню Йорк, съобщи пред иранската информационна агенция ИРНА, че Арагчи ще се срещне по-късно днес с катарския посредник. Иранският външен министър е в Ню Йорк за участие в годишната сесия на Общото събрание на ООН.

Очаква се разговорът да бъде посветен на последните развития в обмена на послания между Иран и САЩ.

Техеран е предал на Вашингтон своите позиции и условия чрез посредничеството на Катар миналия вторник.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и размразяване на блокирани средства срещу отстъпки по ядрената програма на страната, съобщи Ройтерс.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата „Трут Соушъл“.

Повод за реакцията му беше публикация на „Аксиос“, според която американският президент е готов да предложи облекчения на Техеран в замяна на отстъпки в ядрената сфера.