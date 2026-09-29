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Килауеа отново изригна: фонтани от лава озариха нощното небе над Хаваите

Килауеа отново изригна: фонтани от лава озариха нощното небе над Хаваите
Pixabay

Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за вулкана на „Оранжево/Наблюдение“

Зрелищно изригване на вулкана Килауеа освети нощното небе над Хаваите, като от кратера отново започнаха да излизат потоци от лава и яркочервена разтопена магма.

Геоложката служба на САЩ (USGS) запази нивото на тревога за вулкана на „Оранжево/Наблюдение“. Според експертите остава възможно настъпването на „Епизод 55“, при който може да има мащабно изригване на лава под формата на фонтани.

Килауеа изригва периодично от 23 декември 2024 г. и продължава да бъде сред най-активните вулкани в света.

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