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Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци
АР/БТА

Руският президент Владимир Путин досега категорично отхвърляше подобни опасения

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, съобщи ДПА.

По думите на Зеленски руската страна подготвя и привличането на допълнителен брой чуждестранни граждани. Той посочи, че информацията е получена от украинските служби за сигурност.

През последните месеци се появиха спекулации за възможна нова мобилизация в Русия, която да компенсира загубите на руските сили на фронта в Украйна. Руският президент Владимир Путин досега категорично отхвърляше подобни опасения.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски говори и за присъствието на севернокорейски военнослужещи на руска територия. Според предоставената от него информация в момента там се намират над 8000 севернокорейски войници. Той добави, че се подготвя изпращането на още около 10 000 военнослужещи, които в момента се подбират за обучение, след което се очаква да бъдат прехвърлени в Русия.

Зеленски заяви още, че Русия предоставя технологии на Северна Корея в замяна на подкрепата ѝ. По думите му на севернокорейска територия вече е започнало производство на ударни дронове тип „Шахед“ с техническа помощ от Русия.

Украинският президент определи това като начин, по който заплахата, свързана с войната, се разпространява и извън региона.

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