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Дебат за нов Кодекс за социална подкрепа събира институции, бизнес и синдикати

Дебат за нов Кодекс за социална подкрепа събира институции, бизнес и синдикати
БТА

Събитието ще започне в 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет

Възможността за създаване на Кодекс за социална подкрепа или изработването на конкретна пътна карта за подготовката му ще бъде обсъдена днес на обществена консултация, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС).

В дискусията ще се включат министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и граждански организации, съобщиха ИСС и Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Събитието ще започне в 9:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет. Сред очакваните участници са вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Обществената консултация е част от задачата, възложена на ИСС от МТСП и Министерския съвет, за провеждане на дебат по проблемите и рисковете, свързани с евентуалното обединяване на законодателството в сферата на социалната подкрепа. Ще бъде обсъдено и отражението на подобна промяна върху адекватността на социалните плащания.

Основната тема на дискусията ще бъде създаването на Кодекс за социална подкрепа. Участниците ще разгледат възможния му обхват, нормативните актове, които биха могли да бъдат обединени, както и възможностите за по-интегриран подход при предоставянето на социална подкрепа.

В рамките на консултацията ще бъдат поставени и конкретни нерешени въпроси и ще бъдат обсъдени следващите стъпки за изграждане на по-адекватна, ефективна и интегрирана система. Сред темите са ефективността на социалната система, разпределението на публичните средства и координацията между различните форми на подкрепа.

Ще бъде разгледано и как системата може да бъде адаптирана към промените в социално-икономическата среда и възникването на кризи.

Дискусията ще се основава на вече разработени становища и анализи на ИСС. В тях се посочва необходимостта от по-добра координация между отделните елементи на системата и прилагане на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост.

Документите са резултат от диалога между работодателските организации, синдикатите и гражданските организации. От ИСС посочват, че част от направените препоръки вече са намерили отражение в националното законодателство, включително при реформата на системата за минималните доходи.

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