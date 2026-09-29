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Небето на 29 септември: дъжд в югоизточната половина, силен вятър на изток и сняг над 2000 метра

Небето на 29 септември: дъжд в югоизточната половина, силен вятър на изток и сняг над 2000 метра

Вторникът ще е хладен с 18–23 градуса, в София около 18, а по Черноморието ще остане ветровито с вълнение 3–4 бала

Вторник, 29 септември, ще премине с повече облаци, валежи главно в югоизточната половина на България и осезаем североизточен вятър в източните райони. В крайните северозападни части ще има повече слънце, докато над Западна България облачността постепенно ще се увеличава и вплътнява. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

Дъжд на югоизток, повече слънце в крайния северозапад

Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Над Западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време.

Минималните температури са между 8° и 13°, а максималните – между 18° и 23°.

Ще духа до умерен, а в Източна България временно силен север-североизточен вятър. През нощта срещу сряда облачността от север-североизток постепенно ще започне да се разкъсва и намалява.

София – облаци и около 18 градуса

В София минималната температура е около 8°. През деня ще преобладава значителна облачност, без очаквания за съществени валежи.

Максималната температура ще бъде около 18°. В ранните часове в столицата е около 9°, при предимно облачно време.

По Черноморието – дъжд на юг и вълнение 3–4 бала

По Черноморието облачността ще бъде значителна, а валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие.

Ще продължи да духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 21°, а температурата на морската вода – 20°–22°.

Вълнението ще бъде 3–4 бала.

В планините – облаци и сняг над 2000 метра

Над планините облачността ще бъде значителна, като най-високите върхове често ще остават в облачния слой.

На места ще има слаби валежи от дъжд, а над около 2000 метра – от сняг.

Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра – около 5°.

Краят на септември остава хладен, после идват повече слънчеви часове

В сряда, 30 септември, времето ще остане сравнително хладно, с променлива и на места значителна облачност. На отделни места все още са възможни слаби валежи, а във високите части на планините – сняг. Температурите ще останат предимно в диапазона 18°–23°.

В четвъртък и петък слънцето постепенно ще вземе превес над по-голямата част от страната. Изключение ще останат крайните югоизточни райони и южното Черноморие, където са възможни изолирани слаби превалявания.

Сутрините ще бъдат хладни – в котловините на Западна България температурите могат да слизат до 4°–5°, а дневните стойности ще бъдат предимно между 17° и 22°.

В началото на октомври прогнозите допускат ново увеличение на облачността и вероятността за валежи, но развитието на тази обстановка все още подлежи на уточнение.

29 септември ще бъде типично есенен ден – хладен, ветровит на изток и с дъжд главно в югоизточната половина на страната, докато по високите части на планините отново ще превалява сняг.

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