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Петимата британци, заподозрени в терористичен заговор срещу американска военна база, са освободени

Петимата британци, заподозрени в терористичен заговор срещу американска военна база, са освободени
АР/БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект, но не посочи конкретна държава или организация

Петимата британски граждани, задържани заради предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база във Феърфорд, са освободени под гаранция.

Базата е използвана от Съединените щати при удари срещу обекти в Иран. Сигналът, довел до намесата на полицията, е подаден рано в неделя от местна фермерка.

Петимата първоначално са били арестувани по подозрения за престъпления, свързани с взривни вещества. След като разследването е било поето от специализираните полицейски звена за борба с тероризма, подозренията са били разширени до подготовка на терористичен акт.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект, но не посочи конкретна държава или организация. Според източник, запознат с разследването и цитиран от Ройтерс, иранска връзка се разглежда като най-вероятния мотив. Наред с това се проверяват и версии за руска саботажна операция и ислямистки заговор.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг призова за предпазливост, докато разследването продължава. По думите му все още е твърде рано да се установи кой стои зад предполагаемия заговор. Властите разглеждат и възможността задържаните да са действали съзнателно или несъзнателно от името на посредници или субекти, подкрепяни от държава.

Стрийтинг подчерта, че въпреки общественото безпокойство полицията трябва да разполага с необходимото време, за да проведе разследването, без неговата цялост да бъде компрометирана.

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