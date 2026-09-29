Военни колони тръгват по пътищата и жп мрежата в страната

Военнослужещи и техника от формирования на 2-ра Тунджанска механизирана бригада от състава на Сухопътните войски ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 29 септември до 2 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

Придвижването е свързано с участие в планирана полева подготовка на учебен полигон „Корен“.

Военната техника ще се движи в автоколони, които ще бъдат съпровождани от представители на Служба „Военна полиция“.