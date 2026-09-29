Проф. Кантарджиев: Студът сам по себе си не причинява настинка

Ниските температури не са пряката причина за настинките и пневмониите. В повечето случаи респираторните инфекции се предават при контакт с болен човек, обясни проф. Тодор Кантарджиев.

„В 90% от случаите инфекцията се предава при контакт с вече болен човек, а в останалите 10% става дума за микроби, които вече са били в тялото ни, но заради стреса от застудяването имунната система отслабва и те се активизират“, посочи специалистът.

За предпазване през есенно-зимния сезон той препоръчва закаляване, балансирано хранене и ограничаване на контактите с хора със симптоми на респираторна инфекция.

Според Кантарджиев закаляването трябва да започва, когато човек е здрав, включително чрез процедури със студена вода и обтриване с хавлиена кърпа. В менюто през есента той препоръчва да присъстват сурови зелени и червени чушки заради високото им съдържание на витамин С.

Особено важно е хората с кашлица, хрема и кихане да ограничат контактите си с други, особено с малки деца.

„Този, който се е разкашлял и разкихал, да не ходи по съседските бебета с думите: „Аз съм малко хремав, ама дай да целуна бебето“, предупреждава проф. Кантарджиев.

По думите му първите единични случаи на сезонен грип у нас обикновено се появяват в края на октомври или началото на ноември. По-сериозното разпространение започва през края на ноември и декември, а пикът обичайно е през януари или февруари.

Преди грипния сезон циркулират и други респираторни вируси – риновируси, аденовируси, бокавируси и метапневмовируси. За ограничаване на риска Кантарджиев подчертава значението на добрата хигиена на ръцете и използването на еднократни носни кърпички.

Специалистът обърна внимание и на респираторния синцитиален вирус (RSV), който представлява особен риск за недоносените бебета. Той посочи, че антитела от майката преминават през плацентата към плода и осигуряват защита на новороденото, която допълнително се подпомага от кърменето.