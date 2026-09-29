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Глоба от 1000 евро за домашна ракия без документ: какво предвиждат новите правила

Глоба от 1000 евро за домашна ракия без документ: какво предвиждат новите правила
Снимка: БТА

Финансовото министерство предлага по-строг контрол върху съхранението и търговията с домашен алкохол

Новите предложения за промени в Закона за акцизите и данъчните складове, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на финансите, предизвикаха реакции в социалните мрежи и тревога сред любителите на домашната ракия, предаде bTV.

Предлаганите промени предвиждат по-строг контрол върху производството и съхранението на домашна ракия, включително глоби от минимум 1000 евро за физически лица, ако държат ракия без документ, и минимум 2000 евро за юридически лица.

Предложенията отново поставиха въпроса докъде трябва да стига държавният контрол върху традиционното производство на домашен алкохол и какви ще бъдат последиците за собствениците на обекти за дестилация.

Това не е първият опит на държавата да затегне контрола върху производството и търговията с ракия. Темата традиционно предизвиква силни обществени реакции заради мястото на домашната ракия в българските битови и семейни традиции.

"А българинът може да търпи всичко и лошо управление, и неправди. Но посегнат ли на ракията и на прасето му, работата става сериозна. Защото за българина, за нашия човек, ракията не е просто алкохол. Тя е убежище на свободата му", казва Марко Семов, известният народопсихолог.

Мирослав Младенов, който от около 11 години е съсобственик на малък обект за дестилация, също поставя въпроси около предлаганите правила.

"Чух някои предложения, които за мен са абсурдни. Но така са преценили управляващите, така са го предложили. Едно от притеснителните неща е съхранението на домашната ракия - казват, че трябва да се съхранява само вкъщи. Значи какво означава "само вкъщи" и трябва ли да имам документ? Окей, имам документ, но ако примерно си взема бутилка уиски в офиса - защо мога да си съхранявам бутилка уиски в офиса, за да почерпя, но не мога да си съхранявам бутилка ракия, за да почерпя", пита той.

Младенов показва и подарък от клиент, който е използвал услугите на обекта за производство на ракия и след това е решил да почерпи собствениците.

"Той ме е почерпил мен. Пише "На семейството". Хората искат да почерпят, да се похвалят, имат повод да почерпят - имат внуче, имат дете и така. Това са традициите на България", коментира Мирослав Младенов.

Междувременно беше направено уточнение, че предложенията не предвиждат ограничения върху самото производство или върху количеството домашна ракия, което хората могат да произвеждат за собствена консумация.

Основната цел на промените е да бъде ограничен сивият сектор, включително нелегалната търговия в хотели и онлайн търговията.

Предложените текстове все още не са закон. Те са публикувани за обществено обсъждане, след което трябва да бъдат одобрени от Министерския съвет, да преминат през две четения в парламента и едва след това могат да влязат в сила като закон.

Сред въпросите, които притесняват производителите, е и произходът на плодовете, използвани за направата на ракия.

"В момента се обсъждат и нещата за продукцията, от която трябва да се вари ракия. Да кажем, че в нашия регион не се раждат кайсии. Аз нямам право да си купя кайсии, за да си сваря ракия. Това означава ли, че че трябва да имам собствена градина, за да си сваря ракия? Но аз обичам кайсиева ракия. Като не се раждат в нашия регион, нямам право да си купя ли", пита Младенов.

Според представената информация спорен остава и въпросът за акцизното облагане на алкохола за домашна консумация.

Посочва се, че през 2021 г. е влязла в сила европейска директива, според която акцизът за домашна консумация на алкохол и високоалкохолни напитки отпада в Европа. Според информацията в материала обаче България е запазила отделна разпоредба, според която за домашна консумация се дължи акциз.

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