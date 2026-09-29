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Дания пред ООН: Споразумението за Гренландия е от полза за всички страни

Дания пред ООН: Споразумението за Гренландия е от полза за всички страни
АР/БТА

Предвижда се засилване на американското военно присъствие на острова

Споразумението за сигурност, подписано миналата седмица между САЩ, Дания и Гренландия, ще засили отбраната на острова, НАТО и американския континент, заяви постоянният представител на Дания в ООН Кристина Ласен, цитирана от Асошиейтед прес.

По думите на Ласен договореността е от полза за Гренландия, Дания, САЩ, НАТО и Европа, както и за международния мир и сигурност. Споразумението предвижда засилване на американското военно присъствие в Гренландия и има за цел да укрепи сигурността на НАТО в Арктика и Северния Атлантик.

Документът запазва статута на Гренландия като част от Дания. Според АП договореността поне временно намалява напрежението, породено от многократните призиви на президента Доналд Тръмп островът да стане част от Съединените щати. Споразумението ще продължи да действа и ако Гренландия в бъдеще стане независима.

Тръмп за първи път заяви желанието си САЩ да придобият Гренландия през 2019 г. По време на втория си президентски мандат той отново постави въпроса и заплаши да отнеме полуавтономната територия от Дания, която е съюзник на Вашингтон в НАТО.

Американският президент заяви, че САЩ трябва да „вземат Гренландия“, за да не допуснат Русия или Китай да направят това. В същото време Тръмп посочи, че предпочита да бъде постигната договореност за богатата на полезни изкопаеми територия.

Намеренията на американския президент доведоха до напрежение в отношенията между съюзниците в НАТО. Датският министър-председател Мете Фредериксен предупреди, че евентуално поемане на контрола над Гренландия от САЩ би означавало край на Атлантическия алианс.

Представители на САЩ, Дания и Гренландия са водили продължителни преговори, за да намерят решения на част от опасенията на Тръмп, свързани със сигурността на острова. В крайна сметка американският президент е одобрил постигнатото споразумение.

Малко преди подписването му миналия вторник Тръмп заяви, че договореността е „нещо огромно за Европа, за Съединените щати и за всички останали“. Той обаче не отговори дали намерението Вашингтон да придобие Гренландия вече е отпаднало от дневния ред.

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