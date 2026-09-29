Пхенян: Ядрената подводница на Южна Корея е заплаха за стабилността в региона

Севернокорейското външно министерство определи като „опасно развитие“ решението на САЩ да одобрят изграждането на първата южнокорейска ядрена подводница, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната агенция КЦТА.

Според Пхенян подобна стъпка създава допълнителна нестабилност в политическата и военната обстановка в региона. Севернокорейското ведомство заяви още, че решението е поредно доказателство за разпространение на ядрени оръжия от страна на САЩ чрез пакта АУКУС.

От Пхенян определиха действията на Вашингтон като „радикално натрупване на ядрени оръжия“, което според тях води до „срив на международния ядрен ред“.

Южна Корея планира да пусне първата си подводница с ядрен двигател до средата на следващото десетилетие. Програмата е насочена към противодействие на заплахите от Северна Корея, свързани с ядрените ѝ оръжия и ракетите, които могат да бъдат изстрелвани от подводници.

Планът за изграждането на южнокорейската ядрена подводница е бил договорен с Вашингтон в рамките на споразумение, сключено между двата съюзника през миналата година.