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Мощни взривове разтърсиха Киев

Мощни взривове разтърсиха Киев
АР/БТА

Украинските военновъздушни сили предупредиха в „Телеграм“, че към столицата са насочени нови балистични ракети

Няколко мощни взрива са били чути в Киев в ранните часове на нощта, докато в града е звучала въздушна тревога и са били активирани системите за противовъздушна отбрана, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Украинските военновъздушни сили предупредиха в „Телеграм“, че към столицата са насочени нови балистични ракети.

Според кмета на Киев Виталий Кличко отломки от ракета са паднали в двора на жилищна сграда и са причинили материални щети.

В друга част на града е избухнал пожар в нежилищна сграда, съобщи той в „Телеграм“.

Ден по-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при руски атаки с дронове в различни части на страната, включително Киев, са загинали девет души, а повече от 80 са били ранени.

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