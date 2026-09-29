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Проф. Ива Христова: На прага сме на появата на грипните вируси

Проф. Ива Христова: На прага сме на появата на грипните вируси

По думите ѝ родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина за децата

В световен мащаб има недостиг на противогрипни ваксини и сериозна конкуренция за доставките им. Националната програма обаче превръща България в по-голям пазар и увеличава шансовете страната да осигури необходимите количества. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова.

По думите ѝ родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина за децата. Тя е жива ваксина и създава и локален имунитет в областта на носоглътката.

Проф. Христова посочи, че най-подходящият период за ваксинация срещу грип е през октомври и началото на ноември.

В България вече се отчита по-рязко увеличение на случаите на респираторни инфекции – от 25 на 100 000 души до 35 на 100 000 за седмица. Засега обаче причината не е грипът, а други респираторни вируси, сред които риновируси, аденовируси и парагрипни вируси.

„На прага сме на появата на грипните вируси“, предупреди проф. Христова.

Според нея за добрата работа на имунната система освен ваксинацията са важни достатъчният сън и почивка, редовната физическа активност и балансираното хранене с повече плодове, зеленчуци и ядки и по-малко сладки и тестени храни.

„С витамини не можем да стимулираме имунитета, а наваксваме намаленото им ниво“, подчерта специалистът.

По отношение на витамин D тя обясни, че приемът му компенсира по-малкото излагане на слънце през студените месеци. При имуностимулаторите препоръката ѝ е да не се приемат непрекъснато, а на периоди. За децата витамините могат да бъдат полезни, но според проф. Христова най-добрият подход е необходимостта от тях да бъде преценена след подходящо изследване.

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