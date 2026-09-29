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Нови правила за международната търговия със защитени животни влизат в сила от 2027 г.

Нови правила за международната търговия със защитени животни влизат в сила от 2027 г.

След 31 декември 2026 г. при кандидатстване за разрешителни за внос или износ, както и за сертификати за реекспорт, ще трябва да бъде доказано, че съответният екземпляр произхожда от регистрирана дейност за търговско развъждане в плен

От 1 януари 2027 г. ще бъдат въведени нови изисквания за международната търговия с определени защитени животински видове, които са родени и отглеждани в плен. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Промените ще важат за животни от видовете, включени в Приложение I към Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), когато са развъждани с търговска цел.

След 31 декември 2026 г. при кандидатстване за разрешителни за внос или износ, както и за сертификати за реекспорт, ще трябва да бъде доказано, че съответният екземпляр произхожда от регистрирана дейност за търговско развъждане в плен.

Регистрацията се извършва в Секретариата на CITES. Български граждани и юридически лица, които развъждат и търгуват с такива животни, могат да подадат заявление чрез Министерството на околната среда и водите.

За регистрацията трябва да бъдат изпълнени редица условия, определени в чл. 54а от Регламент № 865/2006 на Европейската комисия. Сред тях са доказването на законния произход на животните, използвани за разплод, потвърждението, че екземплярите са родени и отгледани в плен, както и наличието на надеждна система за маркиране и идентификация. Изисква се също дейността да допринася трайно за опазването на съответния вид.

За регистрацията се дължи административна такса от 153,38 евро съгласно Тарифата за таксите, събирани в системата на МОСВ.

CITES представлява международна конвенция, чиято цел е международната търговия с диви животни и растения да не застрашава оцеляването на видовете в природата. Тя обхваща хиляди защитени видове, като ограниченията при търговията се определят според степента на тяхната застрашеност.

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