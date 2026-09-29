Почина актьорът Денис Хаскинс от „Спасени от звънеца“

Актьорът Денис Хаскинс, познат най-вече с ролята на директора мистър Белдинг в популярния сериал „Спасени от звънеца“, почина на 75-годишна възраст.

Новината беше потвърдена от агента му Джей Шахтър, който определи смъртта му като „трагична загуба“. По думите му Хаскинс е обичал изключително много своите почитатели и винаги е намирал време за тях. Причината за смъртта му не се съобщава.

Хаскинс влиза за първи път в образа на директора Ричард Белдинг през 1989 г. в сериала „Добро утро, мис Блис“. След един сезон продукцията е преработена в „Спасени от звънеца“, а актьорът продължава да изпълнява ролята в продължение на четири сезона.

През 1993 г. той отново се превъплъщава в мистър Белдинг в продължението „Спасени от звънеца: Новият клас“. Остава част от сериала още седем сезона – до неговия финал през 2000 г.

Освен с емблематичната си роля Хаскинс има множество участия в телевизионни сериали и филми. Сред тях са „Практиката“, „Западното крило“, „Винаги слънчево във Филаделфия“, „Как се запознах с майка ви“, „Ново момиче“, „Дързост и красота“ и „Седмо небе“.