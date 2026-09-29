Олисе донесе късна победа на Франция, Италия разгроми Турция

Франция постигна втора поредна победа под ръководството на Зинедин Зидан, след като надделя с 1:0 над Белгия в двубой от група А1 на Лигата на нациите.

Големият герой за „петлите“ бе Майкъл Олисе, който се появи като резерва в 77-ата минута и донесе успеха две минути преди края. Той подхвана атаката още от собствената половина, преодоля няколко белгийски защитници и завърши впечатляващия си пробив с точен удар с левия крак покрай Сен Ламенс.

Първото полувреме предложи динамичен футбол и положения пред двете врати. В 12-ата минута Дезире Дуе уцели напречната греда, а малко по-късно Белгия пропусна отлична възможност. Кевин Де Бройне намери Шарл Де Кетеларе, но нападателят не успя да засече топката.

Франция отново се размина с попадение в 53-ата минута, когато Лукаш да Куня също стреля в гредата. Белгийците получиха чудесен шанс чрез Доди Лукебакио, но резервата не успя да преодолее Майк Менян при ситуация очи в очи.

В крайна сметка индивидуалната класа на Олисе реши двубоя и изведе Франция на върха с пълен актив от шест точки.

В другата среща от групата Италия разгроми Турция с 4:1 като гост и събра три точки.

„Адзурите“ решиха двубоя още през първото полувреме, когато отбелязаха три безответни попадения. Алесандро Бастони откри резултата в деветата минута след изпълнение на корнер.

Давиде Фратези удвои преднината в 22-ата минута, а пет по-късно Майкъл Кайоде се възползва от подаване на Франческо Пио Еспозито и покачи на 3:0.

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела направи три смени на почивката, а Баръш Йълмаз върна надеждите на домакините в 47-ата минута. Само три минути по-късно обаче Еспозито се разписа с глава и оформи крайното 4:1.

Франция води в групата с шест точки, а Белгия и Италия имат по три. Турция е на последното място без спечелена точка.

Северна Ирландия и Унгария завършиха 0:0. Гостите владееха повече топката, но не успяха да превърнат преимуществото си в опасни положения.

Същият резултат бе регистриран и в срещата между Грузия и Украйна. След втория кръг Северна Ирландия и Украйна имат по четири точки, а Грузия и Унгария са с по една.

Швеция оглави група В4 с пълен актив от шест точки след домакинска победа с 3:1 над Полша.

Бенямин Нюгрен даде ранен аванс на скандинавците, но Себастиан Шимански изравни малко преди почивката. През второто полувреме красиви попадения на Ясин Аяри и Виктор Гьокереш осигуриха успеха на отбора, воден от Греъм Потър.

Босна и Херцеговина се наложи с 4:2 при гостуването си на Румъния. Армин Гигович, Тарик Мухаремович и Харис Табакович дадоха убедителен аванс на гостите още до почивката, а Ермин Махмич добави четвъртия гол през втората част.

За Румъния се разписаха Даниел Бирлигя и Александру Чикълдъу.

Швеция е начело с шест точки, Босна и Херцеговина има четири, Полша е с една, а Румъния остава без актив.

Вторият кръг в Лигата на нациите продължава тази вечер, като България приема Естония на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив от 21:45 часа.