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Гърция се готви да върне на България тленните останки на цар Самуил

Гърция се готви да върне на България тленните останки на цар Самуил

Останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро

Гърция се очаква до края на седмицата да предаде на България тленните останки на цар Самуил, с което може да бъде сложен край на продължил десетилетия въпрос с важно историческо и символично значение за отношенията между двете страни. Това съобщава гръцкото издание epolitical.gr.

Останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро.

България многократно е поставяла въпроса за връщането им през годините, но до окончателно решение така и не се стига. Темата отново е повдигната през 2022 г. по време на правителството на Кирил Петков, когато София и Атина засилват сътрудничеството си, включително в областта на енергетиката.

Според гръцкото издание именно в рамките на тези контакти Петков отново поставя въпроса за останките на цар Самуил в опит да бъде намерено решение на дългогодишния казус.

Темата е свързана и с други нерешени въпроси между България и Гърция за културни и църковни ценности, ръкописи и реликви, изнесени от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.

Четири години след подновяването на разговорите процедурата по предаването на останките на цар Самуил вече изглежда е във финалната си фаза. Ако бъде осъществено по план, връщането им ще има значителна символична стойност за отношенията между София и Атина.

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