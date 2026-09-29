Гърция се готви да върне на България тленните останки на цар Самуил

Гърция се очаква до края на седмицата да предаде на България тленните останки на цар Самуил, с което може да бъде сложен край на продължил десетилетия въпрос с важно историческо и символично значение за отношенията между двете страни. Това съобщава гръцкото издание epolitical.gr.

Останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в базиликата „Свети Ахил“ на остров в Малкото Преспанско езеро.

България многократно е поставяла въпроса за връщането им през годините, но до окончателно решение така и не се стига. Темата отново е повдигната през 2022 г. по време на правителството на Кирил Петков, когато София и Атина засилват сътрудничеството си, включително в областта на енергетиката.

Според гръцкото издание именно в рамките на тези контакти Петков отново поставя въпроса за останките на цар Самуил в опит да бъде намерено решение на дългогодишния казус.

Темата е свързана и с други нерешени въпроси между България и Гърция за културни и църковни ценности, ръкописи и реликви, изнесени от манастири в Северна Гърция по време на двете световни войни.

Четири години след подновяването на разговорите процедурата по предаването на останките на цар Самуил вече изглежда е във финалната си фаза. Ако бъде осъществено по план, връщането им ще има значителна символична стойност за отношенията между София и Атина.