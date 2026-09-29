Ламин Ямал изпреварва Хари Кейн в прогнозите за „Златната топка“

След наситена футболна година, изпълнена с трофеи, голове и незабравими моменти от Световното първенство, наближава церемонията по връчването на „Златната топка“ за 2026 година.

Гласуването на журналистите вече приключи, но резултатите ще останат тайна до официалното обявяване на победителя. Междувременно фенове и анализатори продължават да обсъждат основните претенденти за най-престижното индивидуално отличие във футбола.

Според данните в платформата за прогнози Polymarket Ламин Ямал е изненадващият фаворит за наградата. Вероятността младата звезда на Барселона да спечели се оценява на около 45 процента.

Ямал се утвърди като една от основните фигури на каталунския клуб и продължи впечатляващото си развитие въпреки крехката си възраст.

Посочените проценти не представляват официалните гласове за „Златната топка“, а отразяват очакванията на участниците в пазара на платформата.

На второ място в прогнозите е нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Неговите шансове са оценени на 42 процента, което го поставя съвсем близо до Ямал.

Английският голмайстор отново демонстрира изключителна резултатност и се превърна в една от водещите фигури през сезона. Минималната разлика между двамата подсказва, че церемонията може да предложи една от най-оспорваните битки за наградата през последните години.

Сред другите водещи претенденти са Килиан Мбапе, Лионел Меси и Родри. Всеки от тях има сериозна репутация и постижения, които могат да повлияят върху крайния вот на журналистите.

Настоящите нагласи обаче очертават двубой между младостта на Ламин Ямал и опита и головата мощ на Хари Кейн.

Окончателният победител ще бъде определен единствено от официалното гласуване, а резултатът ще стане ясен по време на церемонията следващия месец.