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Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

Гълъб Донев: Социалната подкрепа не трябва да се свежда само до пари

По думите му целта е да бъде изградена по-разбираема и предвидима система, която едновременно защитава хората в уязвимо положение и помага на тези, които имат възможност, да възстановят своята икономическа самостоятелност

Социалната подкрепа трябва да излезе извън рамките на отпускането на парични помощи и да бъде съобразена с конкретните нужди на всеки човек. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев при откриването на обществена консултация за бъдещото кодифициране на законодателството в областта на социалната подкрепа.

По думите му целта е да бъде изградена по-разбираема и предвидима система, която едновременно защитава хората в уязвимо положение и помага на тези, които имат възможност, да възстановят своята икономическа самостоятелност.

Донев посочи, че социалната среда непрекъснато се променя – от доходите и цените до пазара на труда, структурата на домакинствата, демографските процеси и риска от бедност. Затова бъдещият социален кодекс трябва да гарантира устойчиви права, но и да позволява на системата да реагира при различни житейски ситуации.

„Това е един от рисковете пред всяка кодификация – да не се превърне стремежът към ред в прекомерна нормативна твърдост“, предупреди финансовият министър.

Според него системата трябва да бъде достатъчно ясна, така че всеки човек лесно да може да разбере дали има право на подкрепа, какъв вид помощ може да получи, за какъв период и в какъв размер, както и какви са правата и задълженията му.

Донев подчерта, че финансовата помощ остава жизненоважна за хората, които не разполагат с достатъчно средства за основните си потребности, но в много случаи парите не са достатъчни.

„Човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, от подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги. Затова индивидуалният подход в системата е толкова важен“, заяви той.

Според финансовия министър адекватността на социалните плащания не трябва да се измерва единствено с размера на помощта, а и с това доколко тя отговаря на реалните икономически и социални условия и на конкретните потребности на човека.

Една от възможните големи промени е социалната политика постепенно да премине от модел, който основно „управлява помощи“, към система, която предоставя подкрепа и възможности за връщане към самостоятелност.

„Подкрепата трябва да бъде достатъчна, за да изпълнява своята защитна функция, но когато човек има възможност да възстанови своята икономическа самостоятелност, системата трябва да създава условия и стимули това да се случи“, подчерта Донев.

Той уточни, че за част от хората социалната подкрепа не може да бъде само временна мярка, а остава необходим инструмент за гарантиране на достоен живот.

Обсъждането на бъдещия модел е организирано от Икономическия и социален съвет и Министерството на труда и социалната политика. Според Донев реформата ще има смисъл, ако направи системата по-ясна за гражданите, по-ефективна за институциите и по-добре съобразена с реалните потребности на обществото.

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