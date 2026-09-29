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Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено

Катастрофа на АМ „Тракия“ - движението е затруднено
БТА

Самокатастрофирал е лек автомобил, който се е движил в посока Бургас

Временно движението при 239 -ия км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От полицията уточниха за БТА, че сигналът за инцидента е подаден в 8:27 ч.

Самокатастрофирал е лек автомобил, който се е движил в посока Бургас.

Няма пострадали.

Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

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