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Отнето предимство е причината за катастрофата в ограда на детска градина във Велико Търново

Отнето предимство е причината за катастрофата в ограда на детска градина във Велико Търново
НОВА ТВ

При удара са съборени и бетонни елементи от оградата. Няма ранени, като водачът на автомобила е бил силно уплашен

Автомобил се вряза в оградата на детска градина във Велико Търново след ситуация между два автомобила. Инцидентът е станал около 18:00 часа на оживено кръстовище на изхода на града в посока София.

„При идването ми на място видях една кола, която се е забила в оградата на детската градина. За щастие на всички нас, децата около 15 минути преди това са били прибрани от двора. Голяма част от тях са били взети, а останалите са останали в сградата на детската градина“, обясни директорът на ДГ "Иванка Ботева" Светла Георгиева пред НОВА ТВ.

По първоначална информация до произшествието се е стигнало след ситуация между два автомобила. Единият от водачите е отнел предимството на другия, а при опит да избегне сблъсъка автомобилът е отклонил движението си и се е врязал в оградата.

При удара са съборени и бетонни елементи от оградата. Няма ранени, като водачът на автомобила е бил силно уплашен. От Община Велико Търново заявиха, че оградата ще бъде възстановена в най-кратък срок. Участниците в произшествието имат застраховка, като след ремонта общината ще търси възстановяване на направените разходи по застрахователен ред.

Районът е особено натоварен, тъй като в близост се намират няколко детски и образователни институции - детските градини „Иванка Ботева“ и „Райна Княгиня“, детска ясла „Пролет“, Средно училище „Емилиян Станев“, Професионалната гимназия по електроника, както и четвърти корпус на Великотърновския университет и студентски общежития.

„Много ви моля, уважаеми шофьори, карайте изключително внимателно“, отправи призив  директорът на Дирекция "Образование" в община Велико Търново Бояна Долчинкова.

Според пътния експерт Иван Иванов кръстовището не е конфликтно, но водачите трябва да преминават през него с повишено внимание. 

По думите му вероятно водачът, който се е врязал в оградата, се е уплашил при възникналата ситуация и е предприел рязка маневра.

„Дамата, която е шофирала, явно от паника се е забила в оградата“.

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