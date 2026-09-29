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Прокуратурата дължи 64 000 лв. на наследниците на Алексей Петров за незаконно обвинение

Прокуратурата дължи 64 000 лв. на наследниците на Алексей Петров за незаконно обвинение
БТА

Петров искаше да получи 200 000 лева обезщетение заради повдигнато срещу него обвинение и дело за присвояване и пране на пари, които беше отделено от знаковия процес "Октопод"

Вдовицата и дъщерята на убития през лятото на 2023 година Алексей Петров осъдиха прокуратурата за сумата от 64 000 лева.

Решението е постановено от Върховния касационен съд и е окончателно. 40 000 лева от тази сума са неимуществени вреди от незаконното обвинение на Петров, а останалото е за имуществени вреди - разходи по защитата. Но това не е всичко - държавното обвинение дължи и лихви, считано от 08.02.2020 г., когато Алексей Петров заведе делото. Лихвите се трупат до изплащането на присъденото обезщетение. Към днешна дата те са 49 517 лева.

Отделно прокуратурата е осъдена да плати и разноски по гражданското дело, съобщава в. "Сега".

Петров искаше да получи 200 000 лева обезщетение заради повдигнато срещу него обвинение и дело за присвояване и пране на пари, които беше отделено от знаковия процес "Октопод".

По него той беше съден, че в периода 2006 - 2009 година е участвал в присвояването на 3 308 944 лева от две дружества и за пране на пари в периода 2008 - 2105 година. За всичко това той беше обвинен през юли 2016 година.

На първа инстанция (Софийски градски съд) съпругата и дъщерята на Петров спечелиха делото, като обезщетението, което тя им даде, беше по 25 000 лева неимуществени вреди на всяка от двете жени, както и 24 000 лева за имуществени вреди. На втора инстанция (Софийски апелативен съд) обаче обезщетенията бяха намалени на по 10 000 лева за всяка от жените. Сега Върховният касационен съд в състав Владимир Йорданов, Димитър Димитров и Хрипсиме Мъгърдичян (докладчик) увеличава обезщетението за неимуществени вреди на по 20 000 лева.

ВКС отбелязва, че апелативната инстанция неправилно изчислява периода, в който Петров е търпял неимуществени вреди, като започва да брои от 15 юли 2016 година, когато му е повдигнато обвинението, вместо от 16 август 2013 година, когато е образувано делото срещу него.

А основният аргумент за присъждане на обезщетението е, че неправилното обвинение така е накърнило имиджа и репутацията му, че оправдателната присъда не ги изчиства.

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