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Андрей Гюров: Йотова е основният ми опонент, но търся подкрепа отвъд партиите

Андрей Гюров: Йотова е основният ми опонент, но търся подкрепа отвъд партиите
БТА

Гюров заяви, че очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, въпреки че партията няма собствен кандидат за президент

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