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Отзоваването на посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов е в дневния ред на МС

Отзоваването на посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов е в дневния ред на МС
БТА

Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски

Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии.

На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица.

Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланика на страната ни в Обединените арабски емирства.

Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни.

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