Отзоваването на посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов е в дневния ред на МС

Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии.

На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица.

Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланика на страната ни в Обединените арабски емирства.