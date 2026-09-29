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Общество

Тестват сирените в София

Тестват сирените в София
БТА

Системата ще бъде задействана на 1 октомври в 11 часа

На 1 октомври от 11:00 ч. в София ще бъде тествана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В рамките на теста ще бъдат задействани сирените, като от Столична община уточняват, че няма причина за безпокойство.

Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да се провери техническата готовност и функционирането на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство.

Столична община е създала необходимата организация за провеждането на теста. Районните администрации, детските градини, училищата и останалите институции на територията на София са уведомени и ще предприемат необходимите мерки за спокойното му протичане.

Информацията за теста се разпространява предварително, за да бъдат информирани гражданите и гостите на столицата и да не бъде създадено излишно напрежение при задействането на сирените.

Тестът ще започне в 11:00 ч. на 1 октомври 2026 г.

 

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