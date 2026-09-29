Къде се пътува трудно на 29 септември: спират поетапно трафика към Кулата край Кресна

От 08:00 до 17:00 часа на 29 септември движението към Кулата при 397-и км на път I-1 край Кресна ще бъде ограничавано на пет интервала от по около 30 минути. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата към София, а скоростта ще бъде намалена до 50 км/ч. Причината е монтажът на греди на ново мостово съоръжение от обходния път на Кресна.

В Източна и Югоизточна България шофьорите трябва да внимават за дъжд, силен североизточен вятър и мокри настилки.

Ограничението край Кресна

В пет отделни интервала между 08:00 и 17:00 часа ще се затваря лентата към Кулата при 397-и км на път I-1. Автомобилите ще бъдат пропускани двупосочно в лентата към София под контрола на сигналисти.

Организацията ще се прилага и на 30 септември и 1 октомври. Възможно е образуването на колони, особено при по-интензивен трафик към Сандански, Петрич и Гърция.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна заради подготовка за монтаж на ограничителни системи по съоръженията. Организацията е обявена до 2 октомври.

Между Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, платното към София също е затворено. Трафикът преминава двупосочно в платното към Варна, по една лента във всяка посока.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси. Между 16-и и 18-и км, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента към София.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“ между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението преминава в една лента заради ремонт на фуги на две съоръжения. Скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

София – Владая – Перник

Тъй като 29 септември е работен ден, от 06:00 до 10:30 часа по път I-1 през Владая са осигурени две ленти към София. В района на Драгичево реверсивната организация с две ленти към столицата действа от 06:00 до 10:00 часа.

Движението на товарни автомобили над 15 тона между Княжево и границата с Пернишка област остава ограничено.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението е в една лента заради ремонт на настилката. По строящото се направление Мездра – Ботевград трафикът преминава между старото трасе, временните връзки и новоизградените платна.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км е затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Между Бяла и Плевен, от 0-вия до 7-и км на път I-3, движението се извършва поетапно в една лента. В една лента се преминава и по път I-4 между Ново село и Балван.

По път I-5 се работи между Полски Тръмбеш и Поликраище, между Габрово и Шипка и на отделни места между Хасково и Кърджали. В Кърджали движението към Маказа е в една лента, а след надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. По път I-7 между Веселиново и ГКПП „Лесово“ също се работи в една лента.

Участъкът от път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна остава затворен. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Път III-868 между Рудозем и Смолян е затворен, като обходът е през Чокманово и Смилян. Затворен е и участъкът от път III-8641 при Райковски ливади между Пампорово и Смолян. Обходът е през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак остава затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени. През прохода „Републиката“ към Велико Търново обаче се преминава поетапно в една лента заради ремонт.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи ограничение за автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета. През „Шипка“ остава дългосрочната забрана за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 29 септември облачността ще бъде значителна. Валежи се очакват главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен, а в източните райони временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София – около 18 градуса.

В планините ще бъде облачно и ветровито, с температури около 8 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра. По Черноморието ще превалява, по-съществено по южното крайбрежие, а максималните температури ще бъдат между 19 и 21 градуса.