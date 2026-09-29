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Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран

Тръмп отрича да е предложил облекчаване на санкциите на Иран
АР/БТА

Повод за реакцията му беше публикация на „Аксиос“, според която американският президент е готов да предложи облекчения на Техеран в замяна на отстъпки в ядрената сфера

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли твърденията, че е предложил на Иран облекчаване на санкциите и размразяване на блокирани средства срещу отстъпки по ядрената програма на страната, съобщи Ройтерс.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата „Трут Соушъл“.

Повод за реакцията му беше публикация на „Аксиос“, според която американският президент е готов да предложи облекчения на Техеран в замяна на отстъпки в ядрената сфера.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е обсъдил с катарски посредници предложения за прекратяване на войната със САЩ. По думите му идеите ще бъдат предадени на Вашингтон, а Иран очаква окончателният отговор на американската страна да бъде получен чрез Доха. Информацията е на държавната информационна агенция ИРНА.

Арагчи съобщи още, че Иран е запознал САЩ и международната общност с условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток. Той обаче не разкри подробности за конкретните условия.

„Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение“, заяви иранският външен министър.

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