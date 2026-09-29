Изтича срокът за заявления за гласуване в чужбина на президентските избори

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Заявлението може да бъде подадено онлайн чрез електронната форма на сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България. Подадените заявления се използват за образуване на избирателни секции извън страната.

За разкриване на една секция са необходими поне 40 заявления.

Избирателите, които са включени предварително в избирателния списък, няма да е необходимо да попълват декларация по образец в изборния ден.

Колко и къде ще бъдат секциите в чужбина ще стане ясно до 3 октомври.