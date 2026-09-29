Министър Демерджиев ще открие център за подготовка на пожарникари

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие Учебно-тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник.

Изграждането му е в изпълнение на проект Floodguard 2 - ”Повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия в трансграничния регион Гърция-България”, по Програма Interreg .

4 млн. 600 хил.евро бяха вложени в първия етап от проекта.

Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район ”Гърция - България”, който стартира през 2022 година.

В района на бившето поделение на Строителни войски беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с наводнения.

В проекта Floodguard участваха седем организации, като ГД ”Пожарна безопасност и защита на населението“ беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от Специален секретариат за водите към Министерство на околната среда и енергетиката.

През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Floodguard 2, отново финансиран от програма Интеррег.