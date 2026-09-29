Месец без топла вода - жители на столичния квартал „Младост 1“ недоволстват

Жители на столичния квартал „Младост 1“ се оплакват, че почти месец са без топла вода, докато зад един от блоковете се е образувал голям разлив на топла вода. Хората разказват за продължителни прекъсвания, отлагани срокове за възстановяване на подаването и трудна комуникация с „Топлофикация София“, информира БНТ.

Първоначалните оплаквания са за блокове 17 и 18 и детска градина „Мики Маус“, но проблеми има и в други части на района.

"След планираното възстановяване на подаването през септември топла вода имаше само за кратко. В блок 18, след като ни пуснаха водата по план на 13 септември, не съм много сигурна, но имахме около 2-3 дни вода. След това я спряха, в един момент пак я пуснаха и я спряха на 19. От 19 няма вода", разказва Лидия Лилова от блок 18.

Междувременно зад блока се е образувал голям разлив на топла вода.

Лилова потърсила информация от дружеството, но по думите ѝ не получила ясно обяснение за причината.

„Те казаха, че не знаят, евентуално има пробив малко по-надолу на блок 20, където обаче не се работи. Реално в целия квартал няма никъде никой, който да работи по отстраняване на каквато и да е авария".

Липсата на топла вода принуждава хората да търсят временни решения за ежедневните си нужди, посочва друг жител на района – Петко Митов.

„В блока, точно над моя апартамент, аз съм на седмия, има три деца на осмия. Легени, топла вода, бойлери – това е".

В района на блок 45 топла вода няма от 28 август, а след поредното отлагане срокът за възстановяване е 16 октомври.

„Няма седмица, в която да няма засегнат блок или блокове. За тези девет календарни месеца досега от тази година ние сме нямали топла вода над два месеца и половина, включително и парно, съответно, през изминалия отоплителен сезон".

По думите на Паунов голяма част от активните аварии в София са в обхвата на ТЕЦ „София Изток“. Той определя комуникацията с дружеството като изключително трудна и допълва, че жителите най-често успяват да получат информация единствено от аварийните екипи на място.

Сигналите от граждани са зачестили през последните два месеца, потвърждава кметът на район „Младост“ инж. Кокурин.

„На много места след профилактиката на ТЕЦ „Изток“ се появиха и доста локални аварии. От „Топлофикация“ имат и немалко планови ремонти в нашия район и това създава именно тези комплексни проблеми, защото освен плановите ремонти се натрупват и локалните проблеми".

Според районния кмет недостигът на ресурс допълнително затруднява решаването на натрупаните през годините проблеми.

От „Топлофикация София“ съобщават, че в района на блок 17 има авария по топлопреносната мрежа и е създадена организация за отстраняване на пробива.