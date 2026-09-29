Проф. Рачев: Октомври започва с топло време, но идват мъгли и първи слани

Октомври ще започне с температури над обичайните за сезона, но постепенно времето ще придобие типичния си есенен характер. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

През следващите дни сутрините ще стават по-хладни, ще има повече мъгли, а на места са възможни и първите слани. Очакват се и превалявания.

Причината е мощен антициклон над европейската част на Русия, чиято периферия ще влияе и на България. От изток ще нахлува по-хладен въздух, а по Черноморието източният вятър ще се усили.

„Ще имаме едно типично есенно време – сутрините ще стават по-хладни, а през деня температурите ще останат сравнително високи“, заяви проф. Рачев.

В началото на месеца облачността ще бъде по-значителна, като вероятността за валежи е по-голяма в Тракия и района на Пловдив. Не се очакват сериозни количества, но мокрите пътища могат да създадат предпоставки за по-хлъзгави участъци.

В Западна България мъглите ще стават все по-чести, а най-ниски температури се очакват във високите котловинни полета. При ясно и тихо време през нощта там могат да се появят и първите слани.

„Това е нормалният ход на времето през октомври – топли дни, но вече хладни сутрини. И там, където небето се изясни, температурите могат да паднат достатъчно, за да видим първите слани“, обясни климатологът.

Като цяло температурите през октомври се очаква да бъдат около или малко над обичайните за месеца. След топлия и сравнително сух септември валежите ще се увеличат.

Според месечната прогноза на НИМХ количествата ще бъдат около и над климатичната норма, а в най-топлите дни термометрите могат да достигнат около 27 градуса.