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Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон

Над 11 000 бегачи от 66 държави идват за Софийския маратон
PIXABAY

Квотите за маратона на 42 км и полумаратона вече са изчерпани

Над 11 000 бегачи ще се включат в Wizz Air Sofia Marathon 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври. Участниците идват от 66 държави, а организаторите очакват рекордно издание на състезанието.

До 16 септември за участие са се регистрирали 1400 чужденци от 66 държави, а общият награден фонд тази година е 14 550 евро.

Интересът е толкова голям, че квотите за класическата маратонска дистанция от 42 км и полумаратона от 21 км са били изчерпани още 10 дни преди края на редовната регистрация.

Програмата започва на 10 октомври с масовото бягане на 5 км и дистанцията от 10 км.

На следващия ден, 11 октомври, ще бъдат стартовете на 21 и 42 км, както и новата дисциплина RelayRun - щафета 2х21 км, при която двама бегачи си поделят класическата маратонска дистанция.

Маршрутът ще преведе участниците покрай някои от най-разпознаваемите места в София - Националната художествена галерия, храм-паметника "Александър Невски", Народното събрание, Ларгото, площад "Света Неделя", булевард "Васил Левски" и Лъвов мост.

Един от най-трудните участъци е в края на трасето - мостът "Чавдар", където бегачите трябва да се справят и със сериозна денивелация.

Според организаторите засиленият международен интерес превръща маратона не само в спортно събитие, но и във възможност София да се представи като дестинация за активен туризъм пред участниците от чужбина.

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