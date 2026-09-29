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„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

„Къртицата“ на метрото стигна до „Ситняково“, остават 900 метра до финала

До момента машината е изградила приблизително 3,7 км тунел

Тунелопробивната машина „Витоша“, която изгражда разширението на третата линия на метрото през „Слатина“, достигна бъдещата метростанция „Ситняково“ при едноименния булевард и ул. „Гео Милев“. Така вече са прокопани около 80% от тунелното трасе, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

До момента машината е изградила приблизително 3,7 км тунел. „Ситняково“ е последната станция по маршрута ѝ, преди тя да поеме към изходната шахта в двора на Военната академия „Г. С. Раковски“. До крайната точка остават около 900 метра, като се очаква прокопаването да приключи до края на годината.

Разширението през „Слатина“ е с дължина около 6 км и свързва районите „Оборище“ и „Слатина“ с бул. „Цариградско шосе“ в района на УМБАЛ „Св. Анна“. Трасето е изцяло подземно и се изгражда като един двупътен тунел.

Специално произведената за София машина „Витоша“ тежи около 1600 тона и е дълга 86 метра, а диаметърът на режещата ѝ глава е 9,4 метра. В нормален работен режим тя напредва средно с между 10 и 15 метра на ден.

Заради мащаба и сложността си съоръжението е определяно от специалистите като своеобразен „завод под земята“. Управлението се извършва от компютърен център в самата машина, а движението по предварително зададеното трасе се контролира с лазерна система. Насочването става чрез хидравлични крикове.

Тунелът се изгражда от предварително произведени бетонови сегменти, като за цялото трасе през „Слатина“ ще бъдат използвани над 22 000.

Машината започна работа от стартовата шахта при бул. „Цариградско шосе“, където ще бъде бъдещата станция „Тракия“. По пътя си тя преминава последователно през станциите „Арена София“, „СК ЦСКА“, „Слатина“, „Гео Милев“ и „Ситняково“.

Едно от основните предизвикателства при строителството е гъстата подземна инфраструктура. Трасето преминава в близост до водопроводи, канализация, електрически мрежи и други комуникации, което изисква постоянно наблюдение и висока точност при прокопаването.

След достигането на изходната шахта машината ще приключи работата си по трасето и ще бъде разглобена и извадена на части.

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