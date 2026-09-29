Освободиха областния управител на ДПС в Бургас под домашен арест

Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков.

Широков беше привлечени като обвиняем затова, че през периода февруари 2024 г. - юли 2026 г. е участвали в организирана престъпна група заедно с други лица.

Според обвинението групата е действала на територията на областта от февруари 2024 г. до 14 юли 2026 г. Твърди се, че тя е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления.

По делото са обвинени общо четирима души. Освен Широков, другите трима са директорът на ВиК Цветан Мирчев и двама негови подчинени.

Според събраните данни четиримата събирали такса „спокойствие“, оказвайки принуда на собственици на хотели да плащат между 10 и 30 000 лева от разлики в отчетена и реално изразходвана вода на тях, а не на дружеството. Останалите трима са под „домашен арест“.

Според съда се очертават трайни връзки между обвиняемите, разпределение на функции и възможност действията им да бъдат координирани. За Христо Широков са събрани данни, че е имал ръководна и лидерска роля в разследваната дейност.

Съдът е взел предвид приложената допълнителна съдебномедицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпилото съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция.