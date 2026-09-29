Фабрегас има специална клауза за Барселона, Арсенал и Челси

Сеск Фабрегас се утвърди като едно от най-обсъжданите имена на треньорския пазар в Европа след впечатляващата си работа начело на Комо.

Испанецът изведе клуба до историческо класиране за Шампионската лига, а през настоящия сезон отборът преследва още по-амбициозни цели в италианското първенство.

Фабрегас има договор с Комо до 2028 година и се чувства отлично в клуба. Въпреки това той е предвидил специална възможност за раздяла при предложение от някой от европейските грандове, с които е свързана кариерата му.

Според информация на журналиста Джанлука ди Марцио в договора на Фабрегас е включена освобождаваща клауза с ниска, почти символична стойност.

Тя обаче може да бъде активирана само от три клуба - Барселона, Арсенал и Челси.

Това са отборите, за които испанецът игра по време на състезателната си кариера и към които продължава да изпитва силна емоционална привързаност.

През лятото няколко водещи италиански клуба са потърсили Фабрегас, но той е отхвърлил предложенията им. Испанецът не възнамерява да напуска Комо заради друг отбор от Серия А и би разгледал само изключителна възможност извън Италия.

Най-сериозната амбиция на Фабрегас е един ден да поеме Барселона. На този етап каталунският клуб е доволен от работата на Ханзи Флик, който има договор до 2028 година.

Контрактът на германския треньор изтича едновременно с този на Фабрегас в Комо. Флик вече е намеквал, че това може да бъде последният договор в кариерата му, което потенциално отваря възможност за завръщане на Сеск в Каталуния.

Специалната клауза би позволила на бившия полузащитник да поеме Барселона и по-рано, ако клубът реши да направи промяна.

Фабрегас е отворен и към завръщане в английския футбол. Арсенал заема особено място в кариерата му, тъй като именно там той проби на най-високо ниво и се превърна в един от водещите полузащитници в света.

Челси също разполага с възможност да го привлече при преференциалните условия, записани в договора му.

През лятото името на Фабрегас бе свързвано и с Реал Мадрид. Испанецът обаче не е включил „кралския клуб“ сред отборите, за които важи специалната освобождаваща клауза.

Засега Фабрегас остава изцяло концентриран върху Комо и предстоящите предизвикателства в Серия А и дебютното участие на клуба в Шампионската лига.