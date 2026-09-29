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Медиите в Северна Македония отразиха новината за завръщането на тленните останки на цар Самуил в България

Медиите в Северна Македония отразиха новината за завръщането на тленните останки на цар Самуил в България
БТА

Според публикации в северномакедонската преса процедурата по връщането им от Гърция е на финален етап и се очаква да приключи тази седмица

Медиите в Северна Македония отразяват очакваното предаване на България на тленните останки на цар Самуил.

Според публикации в северномакедонската преса процедурата по връщането им от Гърция е на финален етап и се очаква да приключи тази седмица.

Останките са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос при разкопки на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в езерото Мала Преспа. Муцопулос свързва гробницата с цар Самуил.

Според публикации в медиите в Северна Македония тленните останки в момента се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. Предаването им на България е било предмет на продължили десетилетия разговори между София и Атина, като една от необходимите стъпки е било получаването на съгласие от Гръцката православна църква.

В Северна Македония се цитира и информацията, че това съгласие вече е получено и че процедурата е в последната си фаза.

Българският премиер Румен Радев обяви, че на 3 октомври ще присъства в Музея на византийската култура в Солун на официалната церемония по предаването на останките. След това те ще бъдат транспортирани до София и поставени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

Според обявената програма в София ще бъде организирано и публично посрещане на тленните останки, след което те ще бъдат отнесени с шествие до храма „Света София“.

Темата продължава да бъде отразявана от медиите в Северна Македония заради историческото значение на цар Самуил и споровете около наследството на средновековната държава в региона.

Споразумението предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви.

Радев припомни, че стремежът на българската държава да върне тленните останки на цар Самуил датира от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в базиликата, изградена от цар Самуил на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро.

„Вече шест десетилетия не спираме усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем“.

Министър-председателят изрази благодарност към гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за постигнатото споразумение.

„Искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиера на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни“.

По думите му паметта за цар Самуил може да обединява, а не да разделя България и Гърция. 

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