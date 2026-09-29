Рюте: НАТО ще увеличи подкрепата за Украйна

НАТО ще увеличи подкрепата си за Украйна на фона на продължаващите враждебни действия на Русия. Това заяви генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

„Русия продължава с безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решимост и да прекрати подкрепата ни за Украйна“, каза Рюте пред журналисти в Брюксел.

По думите му опитите на Москва да повлияе върху позицията на алианса не дават резултат.

„Нашето послание към Москва е ясно – ще правим още повече за Украйна, не по-малко“, заяви генералният секретар на НАТО.

Рюте определи действията на Русия като част от продължаваща кампания срещу страните от алианса и подчерта, че НАТО възнамерява да запази подкрепата си за Украйна.