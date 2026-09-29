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Петър Витанов, ПБ: След столетия далеч от родината цар Самуил се връща у дома

Петър Витанов, ПБ: След столетия далеч от родината цар Самуил се връща у дома

Според съобщеното от премиера Румен Радев останките ще бъдат транспортирани в България на 3 октомври и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“

„След столетия далеч от родината тленните останки на цар Самуил се връщат у дома. Това е исторически ден за България.“

Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов по повод обявеното споразумение с Гърция за връщането на останките на българския владетел.

Според съобщеното от премиера Румен Радев останките ще бъдат транспортирани в България на 3 октомври и положени в специален саркофаг в църквата „Света София“.

„Гърция ни връща останките на български цар. И с този жест казва нещо, което тежи повече от хиляди политически речи – историята не може да бъде изтрита. Самуил е част от българската държавност. От нашата памет. От нашата история“, написа Витанов.

Той призова на 3 октомври политическите различия да останат на заден план и гражданите да посрещнат останките на владетеля в 12:30 часа на площад „Батенберг“.

Витанов коментира и започналата реставрация на Паметника на свободата на Шипка. По думите му след години отлагане държавата е осигурила средства и ремонтните дейности вече са започнали.

„Защото, когато една държава започне отново да уважава историята си, уважава и настоящето и бъдещето си. Това е посоката. И това е само началото“, заяви той.

Депутатът от „Прогресивна България“ Янка Тянкова също приветства постигнатото споразумение.

„И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина“, коментира тя.

Тянкова уточни, че към момента знае за постигнатото споразумение, но очаква премиерът да представи повече подробности за неговото съдържание.

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