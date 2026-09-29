Новини
Търси
Подкаст
Общество

"Робинзон" се разби в скалите и потъна край Царево

"Робинзон" се разби в скалите и потъна край Царево
БТА/ архив

Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите около 02:00 часа, причината за инцидента се изяснява

Емблематичният туристически кораб "Робинзон" е потънал край Царево през изминалата нощ. Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите близо до брега около 02:00 часа.

"Робинзон" е добре познат на туристите по Южното Черноморие. В продължение на години през летния сезон корабът отплаваше от пристанището в Царево и предлагаше едночасови морски разходки на летовници.

Плавателният съд е свързван с известния в района капитан Гунди и постепенно се е превърнал в една от разпознаваемите атракции на града.

Към момента не е установено какво точно е довело до потъването на кораба. Според информация на "24 часа", позоваваща се на запознати, през нощта е имало силен шквал, който може да е причинил инцидента.

"Робинзон" се използваше не само за редовни туристически разходки, но и се отдаваше под наем за частни морски екскурзии с различна продължителност.

През годините хиляди туристи са плавали с кораба из заливите на Южното Черноморие, а "Робинзон" се беше превърнал в една от своеобразните визитни картички на Царево.

Още по темата

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

Москва съобщи, че руските сили са поразили тази нощ товарен кораб в Черно море

80 държави поискаха възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив

80 държави поискаха възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

Ердоган пред Зеленски: Нападенията срещу търговски кораби в Черно море трябва да спрат

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Обстрелваха товарен кораб в Ормузкия проток

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Увеличават заплатите на медицинските специалисти в „Пирогов“

Водещи

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

  • Преди 1 минута
След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

Марко Рубио: Чуждестранен участник е замесен в инцидента край британска авиобаза

  • Преди 3 минути
Как да изберем най-подходящата възглавница

Как да изберем най-подходящата възглавница

  • Преди 6 минути
Лавров: Европа води война срещу Русия

Лавров: Европа води война срещу Русия

  • Преди 13 минути
Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

Камион притисна кола в автобус на градския транспорт в София

  • Преди 13 минути
В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

В Световния ден на сърцето: 1-годишно дете с две малформации получи шанс за живот

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Официално: ЦСКА обяви новия си треньор

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

Арестуваха шефа на съдиите в Турция при мащабна акция

  • Преди 26 минути
Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

  • Преди 27 минути
Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

Жълт код в 6 области утре: Вятърът ще достига 90 км/ч

  • Преди 27 минути
Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

Нетаняху осъди насилието от страна на израелски заселници на Западния бряг

  • Преди 28 минути
Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Проф. Спас Ташев: Нека посрещнем цар Самуил така, както подобава на владетел, посветил живота си на България

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

Откриха 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения в Плевен

  • Преди 36 минути
Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

Турция спешно изтегля партиди „дубайски шоколад“ заради риск от салмонела

  • Преди 38 минути