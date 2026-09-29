"Робинзон" се разби в скалите и потъна край Царево

Емблематичният туристически кораб "Робинзон" е потънал край Царево през изминалата нощ. Дървеният плавателен съд се е разбил в скалите близо до брега около 02:00 часа.

"Робинзон" е добре познат на туристите по Южното Черноморие. В продължение на години през летния сезон корабът отплаваше от пристанището в Царево и предлагаше едночасови морски разходки на летовници.

Плавателният съд е свързван с известния в района капитан Гунди и постепенно се е превърнал в една от разпознаваемите атракции на града.

Към момента не е установено какво точно е довело до потъването на кораба. Според информация на "24 часа", позоваваща се на запознати, през нощта е имало силен шквал, който може да е причинил инцидента.

"Робинзон" се използваше не само за редовни туристически разходки, но и се отдаваше под наем за частни морски екскурзии с различна продължителност.

През годините хиляди туристи са плавали с кораба из заливите на Южното Черноморие, а "Робинзон" се беше превърнал в една от своеобразните визитни картички на Царево.