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Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Таванът в столовата прати вратаря на Майорка в болница

Конструкцията се срути върху главата на Иван Куеяр

Необичаен инцидент разтърси Майорка. Вратарят на тима Иван Куеяр беше приет в болница, след като голяма конструкция се срути върху него в тренировъчната база на клуба. Инцидентът е станал в понеделник в столовата на спортния комплекс „Антонио Асенсио“, известен още като Сон Бибилони. Според официалната информация от Майорка конструкцията е ударила 42-годишния футболист в главата.

Куеяр е получил сериозна рана и веднага е бил откаран в болница. Първоначално случилото се е предизвикало сериозно притеснение в клуба, но последвалите медицински прегледи не са установили допълнителни усложнения. Вратарят ще остане под лекарско наблюдение през следващите 24 часа.

Куеяр е един от най-опитните действащи испански футболисти. Роденият в Мерида вратар е на 42 години и има зад гърба си повече от две десетилетия в професионалния футбол. Кариерата му започва в Атлетико Мадрид, където стига до първия отбор, а впоследствие пази за Ейбар. Най-дългият период от кариерата му е свързан със Спортинг Хихон, за който записва стотици мачове в два отделни периода.

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