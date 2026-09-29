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Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна

Естония обвини Русия за палеж в компания, доставяща дронове за Украйна
АП/БТА

Талин твърди, че пожарът в "Милрем Роботикс" през август е бил поръчан от руските служби за сигурност

Естония обяви, че е стигнала до заключението, че пожарът в отбранителната компания "Милрем Роботикс" през август е бил умишлен палеж, поръчан от руските служби за сигурност. Компанията произвежда безпилотни наземни машини и доставя техника на Украйна.

Премиерът Кристен Михал заяви, че заключението се основава на информация, събрана от Естонската служба за вътрешна сигурност КАПО. Става дума за пожара от 15 август в обект на компанията в Талин.

Естонските власти не разкриват събраните доказателства заради конфиденциалността на разузнавателната информация, но посочват, че случаят наподобява други предполагаеми саботажни действия в Европа, които западни държави свързват с Русия.

Кремъл отхвърли обвиненията. Говорителят Дмитрий Песков ги определи като "неоснователни" и заяви, че според Москва те не отговарят на действителността.

Случаят идва на фона на нарастващите опасения в Европа за саботажи, кибератаки и други хибридни действия, за които европейски представители обвиняват Русия. Москва отрича подобни твърдения.

Шведският премиер Улф Кристершон определи случая като "изключително сериозен" и заяви подкрепата на Швеция за Естония.

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