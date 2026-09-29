След смъртта на 6-годишния Ангел: Отнемат разрешението на лечебното заведение

Разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив се отнема от Министерството на здравеопазването, съобщиха от ведомството.

Мярката е предприета след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), при които е установено, че лечебното заведение е извършвало дейности извън обхвата на издаденото му разрешение.

„Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ - Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града", посочиха от Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, като подадената жалба не спира изпълнението.

Припомняме, че в началото на април 2025 година след дентално лечение в болницата почина 6-годишно дете. Ангел е имал кариеси и пулпити, а след отказ на няколко зъболекари да го лекуват родителите са се съгласили процедурата да бъде извършена под пълна упойка.