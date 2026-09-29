Нова телефонна система в затворите ще струва над 1,5 млн. евро
Правителството одобри общо 1,8 млн. евро допълнителни разходи за Министерството на правосъдието
Над 1,5 млн. евро ще бъдат осигурени за изграждането на телефонна система, чрез която настанените в местата за лишаване от свобода ще могат да провеждат разговори.
Министерският съвет одобри 1 806 868 евро допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г.
От тях 1 567 461 евро са предназначени за инвестиционния проект "Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода".
Останалата част от средствата ще бъде използвана за изплащане на обезщетения по дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), както и за възстановяване на разходи на министерството по обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.
Решението няма да изисква допълнителни средства извън вече предвидените в централния бюджет за 2026 г., уточняват от Министерския съвет.