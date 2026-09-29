Нова телефонна система в затворите ще струва над 1,5 млн. евро

Над 1,5 млн. евро ще бъдат осигурени за изграждането на телефонна система, чрез която настанените в местата за лишаване от свобода ще могат да провеждат разговори.

Министерският съвет одобри 1 806 868 евро допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2026 г.

От тях 1 567 461 евро са предназначени за инвестиционния проект "Изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода".

Останалата част от средствата ще бъде използвана за изплащане на обезщетения по дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), както и за възстановяване на разходи на министерството по обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.

Решението няма да изисква допълнителни средства извън вече предвидените в централния бюджет за 2026 г., уточняват от Министерския съвет.