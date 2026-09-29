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Общество

Правителството отпуска още 8,7 млн. евро за хранилището за радиоактивни отпадъци

Правителството отпуска още 8,7 млн. евро за хранилището за радиоактивни отпадъци
БТА

Средствата ще бъдат използвани за окончателното индексиране и приключване на договора за изграждането на първата фаза на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 8 692 000 евро.

Парите са предназначени за окончателното индексиране и приключване на изпълнението на договора за изграждане на Фаза 1 на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Възложител по проекта е Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Финансирането се отпуска в изпълнение на Решение №29 на Министерския съвет от 15 януари 2026 г. и трябва да осигури необходимия ресурс за окончателното уреждане на договорните отношения по първата фаза на проекта.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е предназначено за дългосрочно съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, като първата му фаза вече беше официално открита по-рано тази година.

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